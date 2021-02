Neben der reinen Information und der Unterstützung in Verwaltungsangelegenheiten bietet der VdK seinen Mitgliedern auch die Möglichkeit zur Geselligkeit. Nur musste zum Beispiel die Weihnachtsfeier in der Begegnungsstätte Schafhof im vergangenen Jahr ausfallen. Zuvor habe man bereits im Sommer das gewohnte Beisammensein absagen müssen. Projekte gehen dem VdK aber nicht aus. In der Bleibe, die sich der Verband mit den Maltesern und dem Roten Kreuz teilt, gibt es keinen Internetanschluss. Das wolle man vielleicht angehen. Außerdem laufe in Sachen Verkehr einiges zwar besser, aber noch lange nicht gut, wie Scheuer betont.