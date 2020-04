Kornwestheim - Während einer Polizeikontrolle in Kornwestheim provozierten in der Nacht auf Mittwoch fünf junge Männer die Beamten aufs Heftigste. Ein 29-Jähriger zeigte den Polizisten seine Genitalien und später noch einen Hitlergruß. Ein Zeuge hatte die Anwesenheit der 16- bis 29-Jährigen in der Badstraße gegen 2 Uhr gemeldet. Weil sie sich lautstark stritten, befürchtete er, dass sich eine Schlägerei entwickeln könnte. Zwei Streifenwagen rückten an, die Beamten sprachen die jungen Männer an, die Richtung Stadtgarten unterwegs waren – und wegen ihres Zusammenseins gegen die Corona-Verordnungen verstießen. Während der gesamten Kontrolle waren die Männer sehr aggressiv. Sie erhielten einen Platzverweis, den verfassungswidrigen Gruß zeigte der 29-Jährige beim Fortgehen. Kurz darauf beobachteten die Polizisten, dass drei der Männer wieder gemeinsam unterwegs waren. Sie müssen mit einer weiteren Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung rechnen, der 29-Jährige wird darüber hinaus wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt.