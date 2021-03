Kornwestheim Hören soll Motivation am Lesen stärken

Kornwestheim - Die Kinderbücherei erweitert ihr Medienangebot und startet das Projekt „Besser Lesen durch Hören“. So können sich die jungen Besucher der Stadtbücherei speziell zusammengestellte Medienpakete ausleihen, die ein Buch und das passende Hörbuch beinhalten. Das Projekt wurde von der FSJlerin Ines Adolf in Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendbibliothekarin Susanne Kiesel umgesetzt. „Lesen zu lernen ist schwer und macht vielen Kindern Probleme, in Pandemie-Zeiten umso mehr“, erklärt Susanne Kiesel, „daher hat die Bücherei jetzt 40 Medienpakete zusammengestellt, die speziell für die Zweit- und Drittklässler konzipiert sind.“