Kornwestheim Hoffen auf Projektideen

Letztes Jahr hat die Jurysitzung im Februar stattgefunden, im Februar konnten die Projektträger also loslegen. Dann kam Corona, und es ging bis zum Sommer erst einmal gar nichts mehr. Zwischendurch gab es ein, zwei Monate, in denen an den Projekten gearbeitet werden konnte, und ab Herbst ging es wieder bergab. Viele, die vielleicht eine gute Idee haben, befürchten natürlich, dass das dieses Jahr genauso ablaufen könnte.