Kornwestheim Hoffnung auf Honig und Erkenntnisgewinn

An diesem Tag dürfen Katharina und Japleen, beide elf Jahre alt, Viktoria (10) und Nasuh (13) zusammen mit Ulrike Angenendt den Bienen – es dürften rund 50 000 Tiere sein – einen Besuch abstatten. Der Ausflug einmal um das Schulgebäude herum will gut vorbereitet sein. Im Schulgebäude schlüpfen die vier Pennäler aus der 5a in knallgelbe Schutzanzüge, stülpen sich einen Imkerschleier über das Gesicht und Handschuhe über die Hände. Auch Ulrike Angenendt, obgleich mit den Bienen bestens vertraut, „verkleidet“ sich für die Stippvisite bei ihren Tieren. Hinter dem rot-weißen Flatterband steht der Bienenstock. Die Lehrerin gibt einige Anweisungen: ruhig verhalten, sich nicht erschrecken lassen und nicht vor dem Flugloch stehen. Und einen Trick, um die Tiere zu beruhigen, wendet sie auch noch an. Viktoria darf mithilfe eines Smokers Rauch in Richtung der Waben blasen. Das hemmt die Tiere in ihren Aktivitäten.