Kornwestheim Holzbau Muny wird 100 Jahre alt

Architekturstudium abgebrochen

Eberhard Muny stieg Mitte der 1980er-Jahre in den Familienbetrieb ein. Das Architekturstudium hatte er abgebrochen, 1983 seinen Meister gemacht und fortan im „schönsten Beruf der Welt“ gearbeitet. Warum der schönste Beruf? Weil man, antwortet Eberhard Muny, abends das Ergebnis seines Tuns sieht und weil Holz einfach ein ganz toller Baustoff ist. Wenn man ihn richtig behandele, halte er Jahrhunderte.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Freude am Werkstoff Holz

Weil das aber in der Vergangenheit häufig nicht geschehen ist, macht einen guten Teil des Geschäfts die Restaurierung und Sanierung von alten Gebäuden aus. Sowohl Eberhard Muny als auch Patrick Pressel haben sich zu Restauratoren im Zimmererhandwerk fortgebildet und werden immer wieder für Begutachtungen, Schadensdokumentationen und ausführende Arbeiten angefragt. Derzeit restauriert das Muny­Team beispielsweise das alte Pfarrhaus in Benningen.

Digitale Technik hat Einzug erhalten

Auch wenn Firmengründer Otto Muny seinen Betrieb vermutlich nicht wiedererkennen würde, weil zum einen Mitte der 1980er-Jahre die Möbelschreinerei hinzukam und zum anderen die digitale Technik Einzug gehalten hat, so müssen die Nachwuchskräfte auch das reine Handwerk beherrschen. „Das Wissen um die Eigenschaften des Holzes ist weiterhin erforderlich“, sagt Patrick Pressel. Aber dem Geschäftsführer, der auch Gebäudeenergieberater und Sachkundiger für den Holzschutz ist, ist es wichtig, dass mit moderner Technik gearbeitet wird. Immer wieder wird in neue Gerätschaften investiert, zum Beispiel in einen 3-D-Laser-Scanner, der Gebäude erfassen kann. Das mache, sagt Patrick Pressel, nicht nur das Arbeiten effizienter, sondern den Beruf auch attraktiv. Und es signalisiere der Belegschaft, dass die Firma auch nach 100 Jahren noch Zukunft habe.

An Holz mangelt es übrigens nicht. Nachrichten, dass die Baubranche – und damit auch die Zimmereibetriebe – unter einem Ausbleiben von Material leidet, betreffen Muny nicht. „Da geht’s um industriell gefertigte Teile“, sagt Eberhard Muny. Sein Holz bezieht das Unternehmen aus dem Welzheimer Wald, aus dem Schönbuch, dem Spessart und dem Schwarzwald. Vor Ort an der Enzstraße wird das technisch getrocknete Holz dann weiter verarbeitet.

Großes Fest zum Jubiläum

An diesem Samstag feiert Muny mit den Mitarbeitern, Geschäftskunden, Freunden und Wegbegleitern. Es gibt selbst gebackenes Brot aus dem Backhaus in Heimerdingen, selbst gebackene Pizza, Wein von einem Winzer aus Feuerbach, Bier aus Leonberg und Eis aus Stuttgart. „Alles von Menschen gemacht“, sagt Patrick Pressel, „die Spaß an ihrer Arbeit haben. So wie wir auch.“