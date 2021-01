Kornwestheim Homeoffice: Alltag, der seine Grenzen hat

Stadt nutzt mobiles Arbeiten in der Kernverwaltung, in Außenstellen und im pädagogischen Bereich

„Wir sehen deutlich, dass technische Hilfsmittel wie Videokonferenzen auch klare Grenzen haben, beispielsweise bei kreativen Entwicklungsprozessen oder generell in der menschlichen Interaktion“, wie Dachser-Standortsprecherin Annette Rausch mitteilt. Dank der guten IT-Ausstattung laufe beim Logistiker in Sachen Homeoffice aber alles recht rund. „Man darf bei der Diskussion um das mobile Arbeiten auch nicht vergessen, dass viele Dachser-Mitarbeiter, die in den Umschlaghallen oder Warehouses ihre Leistung erbringen, nicht einfach von zuhause aus arbeiten können“, so Rausch.

Die Stadt Kornwestheim nutzt die Möglichkeit des mobilen Arbeitens schon seit geraumer Zeit. So werde es in der Kernverwaltung, in den Außenstellen und im pädagogischen Bereich angewendet, teilt die Stadt mit. Wie das mobile Arbeiten im Detail aussieht, werde individuell nach Aufgabengebiet und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzeln entwickelt. „Natürlich kommen auch wir der Verpflichtung nach, Homeoffice zu ermöglichen, wenn das jeweilige Aufgabengebiet dies zulässt“, sagt Oberbürgermeisterin Ursula Keck. Allerdings liege die Aufgabe und Verpflichtung einer Verwaltung in erster Linie darin, Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger und deren Anliegen zu sein. „Deshalb sind wir bestrebt, soweit wie möglich Präsenz zu zeigen“, betont Ursula Keck.