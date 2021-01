Kornwestheim Homeschooling: Blasmusik im Kinderzimmer

Trotzdem: nicht alles funktioniert aus der Entfernung gut. Für die Stunden per Zoom, Whatsapp, Skype und Co. müssten die Musikschullehrer neue Schwerpunkte setzten, berichtet Sabine Segmiller. Am Klang ließe sich zum Beispiel nicht so gut arbeiten, dafür reiche die Tonqualität oft nicht aus. Stattdessen würden die Lehrer und Schüler über den Videochat jetzt intensiver am Rhythmus arbeiten oder sich mehr auf Musiktheorie konzentrieren. Manche Lehrer würden sich Aufnahmen von ihren Schülern schicken lassen, um einen klareren Ton zu bekommen. „Wir müssen jetzt kreativ werden“, sagt Segmiller. „Aber das können Künstler zum Glück ja recht gut.“