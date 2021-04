Kornwestheim Homo-Trauung nun mit kirchlichem Segen

Nunmehr dürfen also Segnungsgottesdienste in Kornwestheim hochoffiziell und mit der Zustimmung der Landeskirche gefeiert werden. Sie unterscheiden sich in einigen Punkten zu den Trauungen zwischen Frau und Mann. So darf das Wort „Ehe“ nicht verwendet werden. Für Pfarrer Horst Rüb kein Problem: In der Bibel finde sich der Begriff auch nicht. Er darf auch nicht eine Trau-, sondern nur eine Verpflichtungsfrage stellen. Den Unterschied, sagt Rüb, gebe es nur in der Begrifflichkeit. Und in der Trauagende werden nicht die Bibelzeilen verwendet, die für gewöhnlich gesprochen werden. Aber sie würden auch inhaltlich nicht passen, weil dort von „Mann und Frau“ die Rede sei, so der Seelsorger.