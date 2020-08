Kornwestheim Hotelzimmer für Brummifahrer

Kornwestheim - Ein Beschluss des EU-Parlaments hat im Juli hohe Wellen geschlagen: Demnach dürfen Lkw-Fahrer ihre gesetzlichen wöchentlichen Ruhepausen nicht mehr in der eigenen lauschigen Kabine verbringen, sondern nur mehr in einem Hotel oder einer adäquaten Unterkunft – sofern eine Heimatfahrt etwa übers Wochenende nicht möglich ist. Das Gesetzpaket, das noch weitere Punkte enthält, soll die Brummifahrer schützen. Es sorgt aber auch für Fragezeichen in den zuständigen Behörden und Kommunen – wie soll das ganze in der Praxis kontrolliert und durchgesetzt werden?