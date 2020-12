Kornwestheim - Wegen einer beschädigten Oberleitung nahe des Kornwestheimer Bahnhofs sind momentan die Bahngleise zwischen Zuffenhausen und Kornwestheim gesperrt, in der Folge kommt es für die Passagiere der S-Bahn-Linien 4 und 5 zu Verspätungen. Der Schaden wurde nach ersten Informationen von einer einfahrenden Bahn ausgelöst. Zur Stunde kreist auch ein Polizeihelikopter über das Areal. „Er dient der Gefahrenabwehr“, sagte Polizeisprecher Yannik Dotzek. Der Hubschrauber überwache das Gelände, damit sich nicht Personen in den Gefahrenbereich begeben oder doch Züge versehentlich versuchen, in den Bahnhof einzufahren. Wie lange die Störung andauert, ist noch nicht bekannt.