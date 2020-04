Kornwestheim - Polizeibeamte haben am Samstag an der Solitudeallee in Stuttgart-Stammheim einen 18-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, eine Gartenhütte angezündet zu haben. Ein 52-Jähriger, der sich gegen 7.20 Uhr in der Münchinger Straße auf Kornwestheimer Gemarkung aufhielt, hörte einen lauten Knall und bemerkte die qualmende Hütte. Als er eine männliche Person flüchten sah, rief er die Polizei, die den Verdächtigen festnahm. Da er offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Hütte brannte aus, der Schaden beträgt rund 10 000 Euro.