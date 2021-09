Kornwestheim Humorige Geschichten für die Senioren

Kornwestheim - Ja ja, Postkarten, die Älteren werden sich erinnern. Schon lange vor WhatsApp und Co war es noch Brauch, aus dem Urlaub seine Eindrücke auf ein bunt bedrucktes Stück Karton zu schreiben, es zu frankieren und an die Liebsten zuhause zu schicken. Genau um dieses Thema drehte sich auch eine der Kurzgeschichten, die Oberbürgermeisterin Ursula Keck am Dienstagnachmittag in der Alloheim-Seniorenresidenz Leonardis in der Albstraße zum Besten gab. Gemeinsam mit Büchereileiterin Mareike Gerhardt hatte die Rathauschefin zur Vorlesestunde vorbeigeschaut.