Kornwestheim - Ein drei Jahre altes Mädchen ist am Dienstagnachmittag, gegen 16.50 Uhr, in einem Drogeriemarkt in der Kornwestheimer Holzgrundstraße von einem Hund ins Bein gebissen worden. Das Mädchen hatte mit seiner Mutter und einem weiteren Geschwisterchen an der Kasse hinter einer Frau gewartet. Diese hatte den kleinen, schwarzen Hund auf dem Arm, den sie während des Bezahlens absetzte.