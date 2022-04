Ein 37-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag gegen 15.50 Uhr auf den Feldern an der Talstraße von einem Hund angesprungen und verletzt worden. Der Mann war dort spazieren, als aus einem Gebüsch ein Hund auf ihn zu gerannt kam. Die bislang unbekannte Halterin soll noch versucht haben, den Hund an der Leine festzuhalten, er habe sich jedoch losgerissen. Die Halterin entfernte sich im Anschluss samt ihrem Hund. Das Opfer beschreibt den Hund als kniehoch mit dunklem Fell. Die Frau wird als 60 bis 70 Jahre alt beschrieben, bekleidet mit einer roten Daunenjacke. Das Polizeirevier Kornwestheim, 0 71 54 / 13 13 0, sucht Zeugen des Vorfalls.