Kornwestheim - Die Stadt hat vor Kurzem neue Schilder aufgehängt, die Hundebesitzer daran erinnern: Nicht überall sind ihre Vierbeiner erlaubt. Die neuen Verbotshinweise wurden an den drei Zugängen zum Friedhof an der der Aldinger Straße platziert. „Mir ist es ein wichtiges Anliegen, Bürgerinnen und Bürger möglichst leicht verständlich darüber zu informieren, was erlaubt ist und was nicht“, sagte Bürgermeisterin Martina Koch-Haßdenteufel.