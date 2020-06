Kornwestheim Hunderte Kinderpornos zuhause gehortet

Der Verteidiger des Kornwestheimers, Dominik Streit, berichtete, er habe seinen Mandanten zu einem Psychologen geschickt, was gar nicht so einfach gewesen sei. Zwei oder drei Psychologen hätten gleich abgewunken und dann sei Corona gekommen. In einer Praxis für Psychotherapie habe der Mann aber immerhin acht Termine wahrnehmen können bis zur Gerichtsverhandlung. Für Kinder, so der Anwalt weiter, gehe keine direkte Gefahr von dem Mann aus, der einen „naiven Persönlichkeitsanteil“ habe.

Ein Ermittler der Kripo Ludwigsburg berichtete im Zeugenstand von einem internationalen Kinderporno-Netzwerk. Der erste Hinweis sei aus den USA gekommen und der Name des Kornwestheimers sei im Zusammenhang mit vielen Bildern und Videos aufgetaucht, die er ausgewertet habe. In einer Serie von 457 Bildern seien etwa Kinder in Asien gefoltert, gefesselt, in Apparaturen eingespannt und damit schwer sexuell missbraucht worden.

Einen allzu hohen Strafrahmen hatte das Gericht aus der Sicht von Dr. Susanne Odeskog nicht zur Verfügung, um den Ersttäter aus Kornwestheim abzuurteilen. Auf den Besitz von kinderpornografischen Schriften stehen nach wie vor Geldstrafen und bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe, auf das Verbreiten drei Monate bis fünf Jahre. Eine Erhöhung der Strafrahmen ist bekanntlich erst in der Diskussion.

Die Bewährungszeit setzte das Gericht auf drei Jahre fest, auch stellte es dem Kornwestheimer einem Bewährungshelfer zur Seite. Der Verlust von Beamtenstatus und Pensionsansprüchen war in diesem Fall nicht wirklich ein Argument gegen die brutalste Misshandlung kleiner Kinder. Die Richterin wies den Verurteilten darauf hin, dass es auch Sex mit Erwachsenen gegen Geld gibt.