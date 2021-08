Kornwestheim Hunderte rocken zu den Rolling Stones

„Last Time“, „Satisfaction“, „Get off of my cloud“: Die Gruppe rund um Frontmann Ulrich Heinzle gibt dem Publikum das volle Stones-Programm. Es ist der zweite Auftritt für die Tribute-Band seit Beginn der Pandemie. „Am Samstag haben wir uns bei einem kleinen Gig etwas aufgewärmt für die große Bühne“, erzählt Heinzle. „Große Bühne“ bedeutet für ihn: Kornwestheim. 1000 Zuschauer sind in diesem Jahr erlaubt. Am Dienstag sind gut 700 gekommen. Für Bigger Bang ist es ein großer Tag. „Es ist schon alles da, wir müssen eigentlich nur einstecken und loslegen“, so Heinzle, „da fühlen wir uns ein kleines bisschen wie die Rolling Stones.“