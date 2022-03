Schon weit vor 17 Uhr waren zahlreiche Kornwestheimerinnen und Kornwestheimer auf den Marktplatz an der Stuttgarter Straße gekommen. So war bereits früh klar, dass viele Bürger am Freitagnachmittag ein musikalisches Zeichen setzen wollen – gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine, gegen den Wahnsinn von Krieg und Machtfantasien.