Kornwestheim Hundesportverein überzeugt bei Premiere

Und die vierbeinigen Starter aus Kornwestheim schlugen sich dabei beachtlich: In der Beginner-Klasse schaffte es Leah Steegmüller mit ihrem Mix-Rüden Nano mit voller Punktzahl von 100 auf Platz 1. In der gleichen Klasse erhielt Bianca Krunkowski mit Tana-Lu 83 Punkte, Monika Rieger mit Ronny 97 und Elvira Motz mit Maya 91. In der Klasse 1 startete Björn Busch mit Murphy und kam auf 92 Punkte, Bianca Krunkowski erreichte mit Toffee in der Klasse 2 90 Punkte. In der höchsten Wettkampfklasse startete Andrea Hoffarth mit Priml und kam auf starke 99 Punkten. Die gleiche Punktzahl erreichte Andrea Hoffarth und ihre 15-jährige Hündin Amica, die gemeinsam in der Seniorenklasse an den Start gingen.