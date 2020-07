Kornwestheim Hupen löst Unfall im Kreisel aus

Den Hergang schilderte der Unfallgegner als Zeuge anschließend anders. Er sei gerade auf dem Nachhauseweg gewesen und langsam in den Kreisverkehr eingefahren, als ihm der Kornwestheimer plötzlich die Vorfahrt genommen habe, sagte der 38-Jährige. Der 41-Jährige sei mit dem Lkw von einer anderen Zufahrt in den Kreisel direkt vor ihm eingeschert und habe ihn zum Bremsen gezwungen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Vor Schreck habe er daraufhin gehupt, worauf der andere ebenfalls aufs Bremspedal gedrückt habe. So sei sein Auto in den Lkw gerutscht, sagte der Stuttgarter. Bei der Verhandlung zeigte sich der Autofahrer überzeugt, dass der Kornwestheimer mit seinem Bremsmanöver absichtlich den Unfall provoziert hatte. Der Lkw-Fahrer habe sich aggressiv verhalten. Diesen Eindruck bestätigte ein weiterer Zeuge vor Gericht. Der 44-jährige Mann aus Stuttgart fuhr nach den beiden in den Kreisel ein. Er wollte ebenfalls beobachtet haben, wie der Lkw dem Kleinwagen erst die Vorfahrt genommen und dann auf einmal eine Vollbremsung eingelegt hatte, obwohl kein Hindernis vor ihm sichtbar war. Danach habe der Kornwestheimer wild gestikuliert und bedrohlich gewirkt. „Ich dachte, er geht auf ihn los“, sagte der Mann.