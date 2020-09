Kornwestheim „Ich bin in Kornwestheim angekommen“

Und was will sie anders machen, was bewegen? Da gibt es Strukturelles – einige Ablaufthemen in ihrem Bereich will sie angehen, das Thema digitaler Rechnungseingang beispielsweise. Da gibt es auch Politisches: Seniorengerechten Wohnraum zu schaffen, das liegt ihr am Herzen, da will sie sich einbringen – und dürfte wohl auch hier in vielem mit der OB und Daniel Güthler auf Linie liegen. Außerdem will Martina Koch-Haßdenteufel natürlich ihrer Rolle als Wirtschaftsförderin gerecht werden. Gerade hat sie mehrere Treffen mit Kornwestheimer Firmen hinter sich, Treffen, die ihr gezeigt haben, wie vielfältig die Unternehmen in der Stadt aufgestellt seien. Sie könne sich vorstellen, die dynamische Kornwestheimer Start-Up-Szene und die gestandenen Unternehmen stärker miteinander zu verknüpfen, sagt die Finanzbürgermeisterin. „Ich denke, da gibt es sehr viel Potenzial.“