Kornwestheim Ideen von Jugendlichen für Jugendliche

Ein Einfall wurde gleich doppelt eingereicht

„Den Schülerinnen des ESG waren die Kritzeleien dort schon lange ein Dorn im Auge“, sagt die stellvertretende Abteilungsleiterin. Gleich zweimal eingereicht wurde der Wunsch nach Verschönerung und Verbesserung der Mädchentoiletten an der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule (PMHS) und dem ESG. Hier sollen in Kunstprojekten Wände gestrichen und bemalt werden. Ein weiterer Teil des Budgets fließt in die Verbesserung von einzelnen Abschnitten der Radwege. „Einigen Schülern und Schülerinnen fallen immer wieder unsichere Stellen auf ihren täglichen Wegen auf“, heißt es von der Stadt. Dies werde nun mit den Verantwortlichen der Stadtverwaltung betrachtet, danach würden Lösungen überlegt.