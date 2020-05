Kornwestheim Ilja Richter steht Pate fürs neue Motto

Zu den schon bekannten Künstlern und Künstlergruppen, die ein weiteres Mal in Kornwestheim auftreten werden, zählen die A-cappella-Band Füenf, das Duo Dui do on de Sell, das Ehepaar Christof und Vladislava Altmann und der Kabarettist Bernd Kohlhepp als Hämmerle, den die Stadt zusammen mit der Sängerin Fola Dada gestern aber zum Abofest ins Autokino eingeladen hatte. Aus dem Fernsehen bekannt sein dürften die Mimen Diana Körner, die als alternde Dealerin Paulette zu sehen sein wird, und Michaela May, die in „Der Sittich“ mitwirkt. Seit langer Zeit gastiert auch die Brenz-Band mal wieder in Kornwestheim. Ihr Motto: „Wir spielen euch in Grund und Boden.“ Claudia Münkel geht davon aus, dass das eine der Veranstaltungen ist, die ganz schnell ausverkauft ist.