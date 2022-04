Kornwestheim Illegale Rennen und verbotenes Tuning

Karfreitag heißt in der Szene „Car-Freitag“

Bereits am Karfreitag, der in der Tuning-Szene auch als „Car-Freitag“ bekannt ist, gab es landesweite Kontrollen. In den Landkreisen Böblingen und Ludwigsburg überprüfte die Polizei insgesamt 87 Fahrzeuge und stellte 32 Verstöße fest, darunter fallen auch zwei verbotene Autorennen in Sindelfingen. Dort stoppten die Beamten am Nachmittag einen Opel und einen BMW, die bei erlaubten 50 km/h mehr als doppelt so schnell nebeneinander herfuhren. Gegen die beiden 46- und 41-jährigen Fahrer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ebenso erging es drei Männern im Alter von 22 und 23 Jahren, die nur etwa 30 Minuten später ihre Autos zunächst ebenfalls in der Gottlieb-Daimler-Straße und später dann noch in der Calwer Straße bis auf über 100 km/h beschleunigten.