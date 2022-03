Kornwestheim - Polizeibeamte und Mitarbeiter des Kornwestheimer Ordnungsamtes haben am Dienstag in einer Gaststätte am Bahnhof ein möglicherweise manipuliertes Wettterminal aufgespürt. Dieser unterliegt einem generellen Verbot, wie die Polizei mitteilte. Außerdem stellten die Ordnungshüter fest, dass zwei Geldspielautomaten weiterhin in Betrieb waren, die eigentlich abgebaut sein sollten.