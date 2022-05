Lieber ein professionelles Sprühbild?

SPD-Stadtrat Florian Wanitschek regte an, die Flächen von Profis gestalten zu lassen – so wie beispielsweise in der Bahnhofsunterführung. Auch eine Bepflanzung kann er sich vorstellen. Letzteres hat nach Ansicht von Tim Weirich keine Chance auf Verwirklichung, weil die Bauwerksprüfungen dadurch erschwert würden. Ob Profis an die Wand gelassen werden, das müsse der Bund als Geldgeber entscheiden, sagte Weirich.