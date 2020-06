Kornwestheim Im Alloheim sind alle wieder gesund

Für Andreas Korn beginnt die Arbeit nun so richtig. Er pendelt jeden Morgen aus Wendlingen am Neckar, wo er mit seiner Familie lebt, zur Arbeit nach Kornwestheim. „Mit öffentlichen Verkehrsmitteln“, wie er berichtet, „da habe ich dann Zeit zum Lesen oder arbeiten.“ Korn hat auf eine klassische Ausbildung als Altenpfleger ein Fernstudium Pflegemanagement aufgesattelt. In Wendlingen arbeitete er bereits bei einer Einrichtung als Stellvertreter und kennt aus früheren Zeiten auch bereits Annette Prunn, die ihn derzeit noch einarbeitet. Er weiß ergo um Theorie und Praxis der Pflege, sagt Korn. „Das ist wichtig. Und: Besonders wichtig ist ein motiviertes Team.“