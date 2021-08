Kornwestheim Im dritten Saisonspiel der zweite Sieg

Kornwestheim - Das war von Beginn an erkennbar: Mit einem Punkt wollten sich die Gäste aus Öhringen nicht zufriedengeben. Nach einem schwachen Saisonstart sah das Team um Trainer Martin Weiß in dieser Landesliga-Partie seine Chance auf den ersten Saisondreier. Und zunächst sah es für den Tabellenletzten auch gar nicht schlecht aus. Die Gäste griffen früh an, übten steten Druck auf die Blauen aus und waren engagiert bei der Sache. Schon in der fünften Minute kamen die Öhringer zum Torerfolg. In einer etwas unklaren Situation reagierten die Gäste eindeutig schneller, stibitzen dem SVK das Leder, marschierten ab durchs Zentrum und Sebastian Hack verwandelte zur 0:1-Führung des Schlusslichts. Damit mussten die Hausherren erst einmal klarkommen.