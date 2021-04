Kornwestheim Im dritten Versuch: SVK verstärkt die Abwehr

Beim SVK darf der 1,91 Meter große Defensiv-Hüne nun auf deutlich mehr Spielzeit als bei seinem vormaligen Club hoffen. In der vergangenen, coronabedingt annullierten Saison kam er lediglich auf zwei Einsätze. In Kornwestheim hingegen wird er gebraucht, in der Innenverteidigung des Becker-Teams herrschte in der Vergangenheit nicht eben Konstanz, sondern ein oft notgedrungener steter Wechsel. So musste zum Beispiel auch Mirsad Vejselovic, gelernter Sechser, in der für ihn ungewohnten Defensivzentrale ran. Auch Allrounder Timo Plitzner wurde zum Innenverteidiger umfunktioniert, machte seine Sache häufig auch sehr ordentlich. Einzige Konstante auf der Position war Mike Wolf mit acht Einsätzen in elf Partien. Der in der Vergangenheit quasi Dauerverletzte Tim Waida ist ebenfalls wieder fest eingeplant. Lars Greinert, einst ein Fixpunkt im Abwehrverbund, wird nicht mehr für den SVK auflaufen: Er studiert inzwischen in München. Handlungsbedarf gab es also.