Kornwestheim - Bei einer Verkehrskontrolle in der Aldinger Straße in Kornwestheim wollten die Beamten in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 3.15 Uhr eigentlich einen 26-jährigen Mazdafahrer kontrollieren. Doch der Mann missachtete sämtliche Anhaltezeichen der Polizisten und bog noch vor der Kontrollstelle in die Straße Im Moldengraben ab.