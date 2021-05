Kornwestheim Im Gedenken an Sophie Scholl

Kornwestheim - Sophie Scholl wäre an diesem Sonntag, 9. Mai, 100 Jahre alt geworden. Im Gedenken an die Widerstandskämpferin gegen die Nationalsozialisten lädt die katholische St.-Martinus-Gemeinde zu einem Meditationsgebet am Sonntag um 19 Uhr in die Heilig-Geist-Kirche in Pattonville, John-F.-Kennedy-Allee 61 ein. Die Meditation wird eine halbe Stunde dauern. Es werden nahezu ausschließlich Zitate von ihr gelesen. „Die Wirkmacht ihrer Worte soll im Mittelpunkt stehen“, schreibt die Kirchengemeinde.