Kornwestheim Im Neubau toben bereits die ersten Kinder

„Es ist eigentlich nicht vorstellbar, was hier alles innerhalb eines Jahres passiert ist“, staunte Oberbürgermeisterin Ursula Keck am Dienstagnachmittag bei der kleinen Einweihungsfeier. Denn fast auf den Tag genau vor einem Jahr hatte sie sich mit Vertretern der Stadt, des Gemeinderats, der Einrichtungsleitung, den Architekten und Projektleitern an dieser Stelle zum ersten Baggerbiss getroffen. Und jetzt strahlt bereits der Neubau in voller Pracht, und der Altbau ist ebenfalls saniert. Während im März 2021 die Abrissarbeiten und mit dem Rohbau des Anbaus begonnen wurde, starteten im Juli die Arbeiten im Bestandsbau. Die nur dreiwöchige Schließzeit im Sommer wurde genutzt, um die Fenster auszutauschen und weitestgehend die Elektroverkabelung für die Beleuchtung im Alt- und Neubau zu verlegen. Schließlich sollte der Kindergartenbetrieb so wenig wie möglich beeinträchtigt werden.