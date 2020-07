Kornwestheim Im Neubau wird bald ganztags unterrichtet

Pattonville - Auf der Baustelle der Grundschule Pattonville rollen die Bagger immer noch fleißig, die Gebäude nehmen weiter Form an. „Die Baustelle läuft gut. Wir sind wir sogar schneller als im Zeitplan“, sagte Dirk Schönberger, Oberbürgermeister der Stadt Remseck, in der Sitzung des Remsecker Verwaltungsausschusses am Donnerstagabend. „Mit dem Beginn des Schuljahrs 2021/22 kann der Schulbetrieb dort starten.“ Klar ist nun auch, wie der Schulalltag in dem neuen Gebäude in der John-F.-Kennedy-Alle 43 aussehen wird – im verbindlichen Ganztagesunterricht an vier Tagen von 8 bis 15 Uhr samt gemeinsamem Mittagessen. Dem stimmten die Stadträte im Sitzungssaal des neuen Remsecker Rathauses zu, der endgültige Beschluss obliegt dem Gemeinderat am kommenden Dienstag. „Es ist ein Meilenstein, dass wir jetzt die erste Grundschule als verbindliche Ganztagsschule in Remseck schaffen werden“, sagte der Remsecker Stadtrat Jens Kadenbach (Freie Wähler).