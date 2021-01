Kornwestheim Im Rathaus sind nur medizinische Masken erlaubt

In der vergangenen Woche haben Bund und Länder eine verschärfte Maskenpflicht beschlossen, die das Tragen von OP- oder FFP2-Masken in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens vorschreibt. Dies gilt nun auch für Besucher und Beschäftigte des Kornwestheimer Rathauses. Eine entsprechende Beschilderung wurde bereits angebracht. Außerdem verpflichtend ist das Tragen der medizinischen Masken bei der Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs, in Arztpraxen, auf Märkten, im Einzelhandel, in Arbeits- und Betriebsstätten, beim Betreten von Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern sowie bei religiösen Veranstaltungen. Kinder unter sechs Jahren sind von dieser Pflicht ausgenommen, bis 14 Jahre ist auch eine nicht-medizinische Mund-Nasen-Bedeckung erlaubt.