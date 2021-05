Kornwestheim Im Stadtgarten entsteht „geordnetes Chaos“

Kornwestheim - Konzentriert blickt Georg Schell über die Beete im Stadtgarten. Wo fehlt noch was, was gehört wo hin, passt das alles zusammen? Wie in jedem Jahr nach den Eisheiligen, die jüngst zwischen dem 11. und 15. Mai waren, verwandelt der Stadtgärtner gemeinsam mit seinem dreiköpfigen Team den Kornwestheimer Stadtgarten in ein Pflanzenmeer. Noch sind die bunten Blüten aber nur zu erahnen, denn ihre volle Pracht entfalten die Sommerpflanzen – wie es ihr Name bereits verrät – erst in der kommenden Jahreszeit. „Jetzt wird es richtig“, sagt Schell trotzdem mit viel Vorfreude. Auf die sich auf rund 500 Quadratmeter verteilenden Beete wandern Stück für Stück etwa 8000 Pflanzen genau an ihren Bestimmungsort.