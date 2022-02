Kornwestheim Im Streit mit Flasche zugeschlagen

Kornwestheim - Zu einem Streit zwischen einer 19-jährigen Kornwestheimerin und einem 23-Jährigen, in dessen Folge der junge Mann verletzt wurde, kam es am Sonntagmorgen am Stuttgarter Hauptbahnhof. Bisherigen Informationen zufolge sollen die Deutsche und der syrische Staatsangehörige zunächst zusammen unterwegs gewesen und gegen 3.45 Uhr im S-Bahnbereich in Streit geraten sein. Während der verbalen Auseinandersetzung schlug die in Kornwestheim wohnende junge Frau nach Polizeiangaben wohl mit einer Glasflasche gegen den Kopf des 23-Jährigen.