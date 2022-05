Kornwestheim Immer einen Spruch auf den Lippen

Nonne auf dem Skateboard

Die Seelsorgerin stammt aus Kroatien und ist in Deutschland aufgewachsen. Mit der Kirche hat sie als Jugendliche nichts am Hut. Sport – das ist ihres. Sie spielt Basket- und Fußball, wird hessische Meisterin am Schwebebalken und badische Meisterin im Mehrkampf. Dann entdeckt sie die Bibel für sich. 1994 gründet sie mit der „Kleinen Kommunität der Geschwister Jesu“ ihre eigene Ordensgemeinschaft. Als „Nonne auf dem Skateboard“ wird sie über Nacht bekannt. „Ich kann das blöde Brett nicht mehr sehen, aber es hat viele Türen geöffnet“, erzählt sie. Sie ist Gast in Fernsehsendungen, trifft auf Prominente und nutzt ihren Bekanntheitsgrad, um Geld für gute Zwecke zu sammeln. Sie schreibt Bücher und hält Referate in ganz Deutschland. Sie verheimlicht in den Vorträgen ihre Krebserkrankung nicht, versucht diesem Schicksalsschlag aber Gutes abzugewinnen.