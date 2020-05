Kornwestheim Immer häufiger ist das K ausverkauft

Was Münkel auch freut: Ungebrochen war das Interesse der Kornwestheimer an einem Theaterabonnement. Das ist nicht selbstverständlich, denn andernorts sinken die Zahlen für diese Form des Vorverkaufs. 334 Besucher hatten sich in 2019/2020 für ein Theaterabo entschieden, 445 waren es sogar beim Wahlabo, für das die Käufer die Veranstaltungen, die sie interessieren, selbst zusammenstellen können. Damit, so die Fachbereichsleiterin, sei das Ende der Fahnenstange auch erreicht, denn man wolle auch noch Tickets für den Einzelverkauf anbieten können.