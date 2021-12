Kornwestheim Impfaktion im Jakob-Sigle-Heim

Für das Impfen am Samstag ist eine Anmeldung notwendig. Das ist am Donnerstag, 9. Dezember, und Freitag, 10. Dezember, jeweils von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 0 71 54/13 25 95 möglich. Die Impfaktion wird in den Räumen im Erdgeschoss des Pflegeheims in der Rosensteinstraße 28 stattfinden. Da die Bewohner in den oberen Stockwerken wohnen, wird es keine Berührungspunkte mit den zu impfenden Personen geben.