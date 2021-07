Kornwestheim - Im Martinisaal in der Kornwestheimer Adolfstraße wird von Montag, 26. Juli, bis Donnerstag, 29. Juli, an vier Tagen wieder gegen das Coronavirus geimpft: jeweils von 9 bis 13 Uhr mit dem Vakzin der Firma Biontech. Ein Team des Robert-Bosch-Krankenhauses wird vor Ort sein. Wer an der Corona-Impfung teilnehmen will, kann einfach vorbei kommen. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Mitzubringen sind die Krankenkassenkarte und, falls vorhanden, der Impfpass.