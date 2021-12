„Alle Bürgerinnen und Bürger in Kornwestheim haben die Gelegenheit, sich zeitnah und ohne lange Fahrtwege impfen zu lassen“, zeigte sich der Erste Bürgermeister Güthler erfreut. Matthias Häußler berichtete, dass dieses Impfangebot gut angenommen werde. Zufrieden mit der Resonanz auf die bisherigen Impfangebote ist auch Michael Siegel. Er bittet indes die Menschen, die ihren Termin nicht wahrnehmen können, diesen so früh wie möglich abzusagen und dafür den bei der Buchung auf der Homepage mitgeschickten Link zu nutzen. Alternativ könnten sie eine Benachrichtigung per Mail an corona@kornwestheim.de schreiben. Eine Boosterimpfung ist nach aktuellem Stand frühestens ab drei Monaten nach der Zweitimpfung möglich, heißt es von der Stadt. Die Termine können auf der städtischen Homepage www.kornwestheim.de/impfangebot und auch telefonisch unter 0 71 54 / 2 02 80 21 und 0 71 54 / 2 02 44 44 gebucht werden. Geimpft wird nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Es stehen die Impfstoffe von Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson zur Verfügung. Der empfohlene Impfstoff kann bei der Terminbuchung ausgewählt werden.