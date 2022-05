Kornwestheim Impfen für junge Erwachsene

Fragebogen-Aktionen, Impfausweisüberprüfungen und flächendeckende Plakatierung – das Landratsamt will mit dem etwas sperrig benannten Projekt „#Kleiner Pix, Mega Schutz ;)“ die Aufmerksamkeit junger Menschen weiterhin auf die Wichtigkeit von Impfungen lenken. Jüngst gab’s die Auftaktveranstaltung des Gesundheitsdezernates mit drei Klassen der Pattonviller Erich-Bracher-Schule in der dortigen Schulaula. In den nächsten Monaten läuft das Projekt an der Schule weiter.