Kornwestheim Impfung auch für kleinere Kinder

Kornwestheim - Impfungen für Kinder ab fünf Jahren bietet die Stadt Kornwestheim ab Freitag, 4. Februar, regelmäßig in der Galerie im Kleihues-Bau, Stuttgarter Straße 93, an – montags, mittwochs und freitags jeweils von 16.30 bis 20.30 Uhr. Verabreicht wird der von der Stiko empfohlene Kinderimpfstoff von Biontech/Pfizer. Experten raten zur Impfung von allen Kindern im Alter von fünf bis 11 Jahren, die an Vorerkrankungen leiden. Auf Wunsch der Eltern werden aber auch andere Kinder über fünf Jahren geimpft.