Es wackelt etwas im Bus und zur leichten Aufregung vor der Impfung kommt die Enge zwischen den Sitzreihen hinzu. Dafür dürfen die Impflinge zum Aufklärungsgespräch in einem bequemen Sitz platznehmen. Zur Impfung selbst dürfen sie sogar liegen, wenn sie wollen. In einem Bus geimpft zu werden, empfindet auf dem Marktplatz vor dem K niemand als komisch. „Ob das jetzt in einem Bus oder einem Haus ist, ändert an der Impfung nichts“, sagt Marco Till. Eine Frau aus Pattonville, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, ist froh, dass sie die Spritze sozusagen gleich ums Eck bekommt. „Ich hätte sonst 80 Kilometer zu meinem Impftermin fahren müssen“, sagt sie. Das hat sie für ihre erste Dosis Biontech gemacht, den zweiten Termin kann sie nun absagen.