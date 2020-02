Kornwestheim In Briefen dem Vater der Geliebten gedroht

Kornwestheim - Wahre Liebe führt manchmal dazu, dass Menschen falsche Entscheidungen treffen. Und zwar so richtig. Ein 30 Jahre alter Mann, mazedonischer Herkunft und in Kornwestheim lebend, beschloss sogar wegen einer Liebe, die er für seine große hielt, zwei Drohbriefe an den Vater seiner Angebeteten zu schreiben. Er forderte den 47-Jährigen darin auf, ihm angebliche Schulden zurückzuzahlen. Ansonsten werde er Freunde vorbeischicken. Auch in der Türkei brauche der Ältere sich nicht mehr blicken zu lassen. Zudem warte eine „Pistole“ auf ihn. Am Ende verurteilte das Ludwigsburger Amtsgericht den 30-Jährigen wegen zwei Fällen von räuberischer Erpressung zur neun Monaten Haft zur Bewährung und 2000 Euro Strafzahlung, zu leisten an die Olgälestiftung.