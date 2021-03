Kornwestheim In den Kitas machen nun Kleider die Leute

Farbe soll passen

Ein Karton mit Musterkleidung machte im Vorfeld die Runde durch die Einrichtungen. Der Anprobetermin, erzählt Claudia Maier, die Leiterin der Schulkindbetreuung in der Schillerschule, sei schon das „Highlight des Monats“ gewesen. Ihr Team entschied sich für die orangenen Poloshirts, weil Orange auch die Schulfarbe ist. Die Kita Daimlerstraße bestellte sich blaue Shirts, weil, so Leiterin Andrea Thomas, die Farbe gut zu der Einrichtung passe. „Wir wollten nicht das Kräftige, das Grelle. Das sind wir nicht.“ Die Schulkindbetreuer aus der Silcherschule sind künftig rot gewandet, die Kolleginnen und Kollegen aus der Eugen-Bolz-Schule kommen in Türkis daher. Oberbürgermeisterin Ursula Keck hat einen klaren Favoriten unter den vielen farbigen Shirts: das Orange der Schillerschule.