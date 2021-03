Kornwestheim In der Rosensteinstraße legen die Bagger los

Kornwestheim - Zu einem solch schönen Anlass habe man sich schon lange nicht mehr versammelt, verkündete die Kornwestheimer Oberbürgermeisterin Ursula Keck zum Auftakt der Bauarbeiten am Kindergarten Rosensteinstraße. Vor rund 15 Anwesenden – Vertretern der Stadt und des Gemeinderats, der Einrichtungsleitung, den Architekten und Projektleitern – wurde dort am Donnerstagnachmittag der erste Baggerbiss zu den umfangreichen Anbau- und Sanierungsarbeiten am Kindergarten gesetzt. „Wir freuen uns sehr, dass es jetzt losgeht“, sagte Ursula Keck. „Das Projekt haben wir schon lange in der Pipeline.“