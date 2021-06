Kornwestheim In der Ruhe liegt der Lernerfolg

Eine Folge der Pandemie dürfte für viele Kinder sicherlich darin liegen, dass sie Schulstoff nicht in dem Maße gelernt haben, wie es normalerweise der Fall gewesen wäre. Mit den Lernorten will die Stadt Kindern und Jugendlichen einen ruhigen Raum zum Lernen, für Hausaufgaben oder vielleicht auch mal nur für ein klärendes Gespräch mit einem Erwachsenen bieten. Solche Stellen richtet die Stadt im Bewohner- und Familienzentrum (Salamanderstraße), im Jugendzentrum (Stuttgarter Straße, Kornwestheim-Süd), in der Johanneskirche (Weimarstraße), in der Stadtbücherei (Stuttgarter Straße, Kornwestheim-Mitte) sowie in den Flüchtlingsunterkünften in der Werner-Heisenberg-Straße und in der Villeneuvestraße ein.