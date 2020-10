Kornwestheim In der Stadtbücherei wird jetzt gezockt

Das Spielen auf den Konsolen ist aber nicht nur am Gaming-Friday gefragt, auch in der Stadtbücherei ist die Nachfrage in den vergangenen Monaten immer mehr gestiegen. „Wir haben die mit den Flohmarkteinnahmen unsere Auswahl von Spielen erweitert“, erklärt Oliver Herschel, der in der Stadtbücherei für die Videospiele verantwortlich ist. Neben den klassischen Spielen wie Fifa hat die Bücherei nun ein ausgesuchtes Angebot für die gängigen Konsolen Playstation 4, Nintendo Switch, Wii, DS, 3D S und XBox One. „Wir schauen da ganz genau hin und wollen in Zukunft auch Spiele ab 18 Jahren in den Bestand aufnehmen“, sagte Oliver Henschel, „Es werden keine gewaltverherrlichten Spiele sein, sondern Rollenspiele wie Last of us 2 oder The Witcher.“ Als neue Highlights im Leihbestand seien die Neuauflagen der Klassiker Tony Hawk Skating und Mafia verfügbar. „Dabei soll für alle Altersklassen etwas dabei sein“, sagte Herschel.